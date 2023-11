Catar anuncia libertação de mais 13 reféns e sete prisioneiros

A libertação do segundo grupo de reféns do movimento radical Hamas deverá ocorrer ainda neste sábado (25), informou o grupo palestino em comunicado divulgado pela BBC. O movimento também faz um agradecimento "ao Egito e ao Catar por assegurarem a continuação da trégua temporária com Israel".

Catar

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar, citado pelo jornal israelita Haaretz, anunciou que os obstáculos à libertação do segundo grupo de reféns do Hamas foram solucionados por meio de negociações do Catar e do Egito.

"Esta noite, 39 prisioneiros palestinos vão ser libertados em troca de 13 reféns israelenses, somando-se a sete estrangeiros fora do acordo", informou o mesmo porta-voz.

