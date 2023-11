Duas reféns israelenses são libertadas pelo Hamas

As Forças de Defesa de Israel informaram, nesta quinta-feira (30), que duas reféns israelenses foram entregues à Cruz Vermelha e estão a caminho do país.



"Com base nas informações recebidas da Cruz Vermelha, dois reféns israelenses foram transferidos e estão a caminho do território".



Os dois reféns são mulheres, informa a Reuters, citando uma autoridade palestina.

Fontes israelenses informaram à CNN que as duas reféns libertadas há pouco tiveram prioridade sobre outros oito que estão detidos em locais diversos.

A partir de agora, os reféns, que eram entregues em grupos, serão libertados um a um.

