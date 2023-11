Forças russas elevam pressão sobre cidade de Avdiivka, na Ucrânia

A invasão russa da Ucrânia perdura com as forças de Moscou intensificando ataques à cidade ucraniana de Avdiika. A região de Kharkiv voltou a ser bombardeada, tendo as defesas aéreas ucranianas afirmado que interceptaram 16 dos 18 drones lançados pela Rússia.

A situação nos arredores de Avdiika “é muito tensa”, anunciou a televisão estatal ucraniana nesta quinta-feira (16).

“Nos últimos dias, o inimigo tornou-se mais ativo, principalmente nessa direção, realizando ações ofensivas com veículos blindados”, acrescentou.

Ele disse, ainda, que as forças russas “atacam pelos flancos, pelo sul, um pouco menos pelo norte”, recorrendo à infantaria, “quase 24 horas por dia”, enquanto “atingem posições ao redor da cidade”.

A cidade industrial de Avdiivka foi controlada temporariamente, em julho de 2014, pelos separatistas pró-Rússia armados por Moscou, antes de regressar ao controle ucraniano, e é um dos pontos ucranianos mais disputados neste conflito. Moscou lançou uma nova ofensiva, em outubro, nesta região para cercar e reconquistar a cidade, e agora intensifica os ataques.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, garantiu, contudo, que os seus soldados “mantiveram as suas posições”.

Kharkiv sob ataque

Nesta quinta-feira (16), os militares da Ucrânia afirmaram que derrubaram 16 dos 18 drones lançados pela Rússia na última noite, além de um míssil.

As defesas aéreas foram acionadas na região oeste de Khmelnytsky. Os moradores foram orientados a se abrigar na região e na cidade de Starokostyantyniv, local de uma base aérea que os ataques aéreos russos têm repetidamente visado.

Segundo as mesmas autoridades, a infraestrutura civil não especificada na região oriental de Kharkiv, que faz fronteira com a Rússia, foi danificada por mísseis S-300, não havendo vítimas.

O Ministério da Energia da Ucrânia afirmou que os ataques russos tinham como alvo uma central elétrica na região oriental de Donetsk.

Autoridades ucranianas reportaram ainda uma morte em consequência de um ataque russo à cidade de Kherson, no sul do país.

“Desde as primeiras horas da manhã, o exército russo tem atacado o distrito de Korabelny, na cidade de Kherson”, disse o governador regional, Oleksandr Prokudin, indicando que um homem de 68 anos morreu e uma mulher de 54 anos foi hospitalizada após ser ferida.

Kherson foi libertada há um ano pelas forças ucranianas, após meses de ocupação, mas o exército russo continua a atacar a cidade, atingindo-a quase que diariamente.

As forças ucranianas têm feito operações militares nesta região, na esperança de lançar um ataque maior, a fim de romper as linhas russas que resistem a uma vasta contraofensiva lançada em junho. A Rússia, por sua vez, continua bombardeando à noite em território ucraniano.

