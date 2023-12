Chilenos rejeitam em plebiscito Constituição conservadora

Os chilenos rejeitaram nesse domingo uma nova Constituição conservadora para substituir o texto atual, da era da ditadura de Augusto Pinochet.

Com 99,65% das urnas apuradas, um total de 55,76% dos chilenos rejeitou o novo texto, enquanto 44,24% votaram a favor.

Esse é o segundo projeto de Constituição em dois anos que os eleitores rejeitam para substituir o texto atual, um processo que nasceu depois que protestos em grande escala tomaram conta do país em 2019.

"O país ficou polarizado, dividido", disse o presidente Gabriel Boric em discurso transmitido pela televisão, acrescentando que o resultado mostra que o processo "não canalizou as esperanças de ter uma nova Constituição escrita por todos".

Boric reiterou que seu governo não buscará uma terceira redação e avançará com as reformas previdenciária e tributária por meio do Legislativo.

"O que os cidadãos estão pedindo é maior melhor capacidade de diálogo, de consenso, mas, acima de tudo, de ação", disse Boric.

Muitos chilenos expressaram desconfiança e desencanto com o processo, após anos de polarização e brigas políticas.

Nina Vidal, de 65 anos, secretária na cidade litorânea de Valparaíso, disse que se sentiu inspirada pelo primeiro plebiscito, mas perdeu a confiança no segundo.

"Eu, sinceramente, pensei que as coisas iriam mudar" na primeira vez, afirmou ela após votar. "Mas, infelizmente, nada mudou."

A primeira assembleia eleita para redigir novo texto era dominada por forças de esquerda, e a minuta se concentrava em direitos sociais, indígenas, ambientais e de gênero. Mas o texto foi esmagadoramente rejeitado pelos eleitores em setembro passado.

O eleitorado mudou para a direita no segundo projeto, e os eleitores elegeram uma assembleia dominada por partidos conservadores.

Esse texto foi considerado mais conservador e favorável ao mercado do que a constituição de 1980 que ele poderia substituir. Focava nos direitos de propriedade privada e regras rígidas sobre imigração e aborto.

"Finalmente, após quatro anos de intenso debate e conversa constitucional, chegamos ao mesmo ponto", disse o analista político Kenneth Bunker, acrescentando que o fim da votação deve trazer mais estabilidade política e confiança para os investidores.

