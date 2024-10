EUA enviarão sistema antimísseis para Israel, diz Pentágono

Os Estados Unidos informaram neste domingo (13) que vão enviar para Israel um avançado sistema de defesa antimísseis e soldados norte-americanos para operá-lo, em uma tentativa de reforçar as defesas aéreas do país na sequência do ataque iraniano com mísseis.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que estava enviando o sistema “para defender Israel”.

O porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, disse que a implantação de uma bateria de área de defesa de alta altitude (THAAD) reforçaria o sistema de defesa aérea integrado de Israel.

“Faz parte do ajuste mais amplo que o exército dos EUA tem feito nos últimos meses para apoiar a defesa de Israel e proteger os norte-americanos de ataques do Irã e de milícias alinhadas com o Irã”, disse Ryder em comunicado.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, advertiu mais cedo neste domingo que os Estados Unidos estavam colocando as vidas de seus soldados “em risco ao deslocá-los para operar sistemas de mísseis dos EUA em Israel”.

O Irã lançou mísseis e drones contra Israel em abril. Depois, em 1º de outubro, o Irã disparou mais de 180 mísseis balísticos contra Israel em meio a uma escalada nos combates entre Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano. Muitos foram interceptados em voo, mas alguns penetraram nas defesas antimísseis.

