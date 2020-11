Secretário de Cultura destaca Lei Aldir Blanc e apoio a cinemas

O secretário especial de cultura do governo federal, Mário Frias, participa na noite desta quarta-feira do programa A Voz do Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e fala sobre as ações da secretaria, vinculada ao Ministério do Turismo, no enfrentamento à crise no setor provocada pela pandemia de covid-19 e falou também dos planos para a Cinemateca Nacional, localizada na cidade de São Paulo.

