Congresso realiza sessão solene para abertura do ano legislativo

Terminou há pouco a sessão solene de abertura do ano legislativo. Os trabalhos foram comandados novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que acumula a função de líder do Congresso Nacional. Ao seu lado ficou o novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). A cerimônia contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, e do procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras.

Durante a solenidade foi lida a mensagem enviada pelo Poder Executivo ao Legislativo. Também falaram o ministro Luiz Fux e, em seguida, o presidente da Câmara. A sessão solene foi encerrada com o discurso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Confira a cerimônia de abertura do ano legislativo, transmitida ao vivo pela TV Brasil:

Matéria atualizada às 17h20 para acréscimo de informação