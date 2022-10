Maranhão tem 59,39% das urnas apuradas e Carlos Brandão lidera disputa

Carlos Brandão (PSB) lidera a disputa para o governo do estado do Maranhão, com 48,62% dos votos válidos.

Lahesio Bonfim (PSC) está em segundo lugar na disputa, com 27,96%.

Até agora foram apurados 59,39% das urnas.

Aos 64 anos, Carlos Brandão é o atual governador e tenta a reeleição. Nascido em Colinas (MA), Brandão, que é médico veterinário, empresário, está à frente do Palácio dos Leões desde abril deste ano. Brandão também já foi eleito deputado federal por dois mandatos e exerceu o cargo de secretário adjunto de Estado do Meio Ambiente. O vice-governador na chapa será o professor universitário Felipe Camarão (PT), 40 anos.

Lahesio Brandão tem 44 anos e já foi prefeito da cidade de São Pedro dos Crentes por duas vezes. Eleito em 2016, ele se reelegeu para o cargo em 2020. É médico concursado do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) e da cidade de Balsas, no sul do estado. Ele concorre ao governo do Maranhão junto com o vereador Dr. Gutemberg (PSC), 66 anos, candidato a vice-governador.