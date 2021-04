São Paulo fará blitz educativa contra a covid-19

Entre amanhã (12) e sexta-feira (16), a prefeitura de São Paulo vai realizar blitz educativa sobre a prevenção da covid-19. As ações vão acontecer diariamente, das 7h às 9h, em várias regiões da capital.

Amanhã (12), a ação vai acontecer no centro, no cruzamento da Rua Santa Efigênia e Avenida Cásper Líbero. Já na terça-feira (13), a blitz acontece na Avenida José Maria Fernandes, cruzamento com a Rua Soldado Antônio Aparecido, na zona norte. Na quarta-feira (14), entre as ruas Rubens de Oliveira e Francisco Inácio Solano, na zona sul. Na quinta-feira (15), na Avenida do Imperador, cruzamento com a rua Flor do Espírito Santo, na zona leste. E, na sexta-feira (16), na zona oeste, na Avenida Escola Politécnica com a Rua Cineasta Alberto Cavalcanti.

Segundo a prefeitura, durante as intervenções serão exibidas mensagens de profissionais de saúde aos motoristas, ressaltando sobre a importância do uso de máscara e do distanciamento social para evitar a transmissão do vírus. Também será instalado um painel móvel com a mensagem “previna-se do coronavírus, use máscara sempre".

A blitz tem participação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) da Polícia Militar.