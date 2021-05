Ao vivo: Saúde fala sobre vacinação de gestantes contra covid-19

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, concede entrevista coletiva nesta terça-feira sobre a vacinação de gestantes contra a Covid-19. Hoje (11), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou a suspensão imediata do uso da vacina da AstraZeneca/Fiocruz para grávidas. A decisão é resultado do monitoramento de efeitos adversos do imunizante. Agora, só podem ser aplicadas nas grávidas a CoronaVac e a vacina da Pfizer.

Assista a coletiva na íntegra: