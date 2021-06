Bolsonaro assina termo de transferência de tecnologia da AstraZeneca

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participaram na tarde de hoje (1º) da cerimônia de assinatura do termo de colaboração e transferência de tecnologia do laboratório AstraZeneca com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Com o acordo, a Fiocruz terá acesso ao método de produção da vacina AstraZeneca e do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) - componente fundamental das vacinas e que trará autonomia na produção do imunizantes para o Brasil.

