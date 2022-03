SP: prefeitura inicia dia 29 vacinação de pessoas com mais de 70 anos

A prefeitura da capital paulista iniciará na terça-feira (29) a vacinação da quarta dose do imunizante contra a covid-19 em pessoas com mais de 70 anos. Para receber a quarta dose, o idoso deverá ter recebido a terceira dose há quatro meses ou mais. De acordo com a administração municipal, serão utilizados os imunizantes que estiverem disponíveis nos postos.

Dos 556 mil idosos com mais de 70 anos que residem na capital paulista, 450.347 estão elegíveis para receber a quarta dose do imunizante. Para se vacinar, será necessária a apresentação de um documento de identificação, preferencialmente o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), além da carteirinha com o registro das doses recebidas anteriormente.

A imunização ocorrerá em todas as unidades básicas de Saúde (UBSs) e assistências médicas ambulatoriais (AMAs)/UBSs integradas, que funcionam das 7h às 19h. A vacinação também será realizada nos megapostos e drive-thrus, das 8h às 17h. A prefeitura também vai imunizar os idosos nas instituições de longa permanência (ILPIs) e em domicílio no caso dos acamados e impossibilitados de se locomoverem até as unidades de saúde.

Para acompanhar a situação de cada posto de vacinação, os interessados podem contar com o sistema De Olho na Fila, da prefeitura.