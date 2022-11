Hoje é Dia: semana tem conscientização sobre risco da diabete

Fome e sede frequentes, vontade de urinar, fraqueza e cansaço estão entre os principais sintomas das pessoas com diabetes. Segundo especialistas, nesta segunda (14), Dia Mundial da Diabetes, é fundamental o foco na prevenção e o diagnóstico precoce para que os tratamentos sejam mais eficientes.

A doença não é restrita a idosos ou mesmo adultos. Inclusive, na infância são necessários cuidados especiais. Isso porque tem chamado atenção dos profissionais de saúde os casos de obesidade infantil, relacionados à falta de atividades físicas e aos maus hábitos alimentares.

A Empresa Brasil de Comunicação tem, em seu acervo, reportagens e programas jornalísticos que destacam os principais cuidados com a doença.

O programa Caminhos da Reportagem, em 2019, por exemplo, mostrou o quanto os brasileiros estão ligados ao consumo do açúcar e como esse componente interfere na saúde de quem exagera na dose.

O consumo exagerado de açúcar correlacionado a outros fatores, entre eles o estilo de vida e o histórico familiar, pode trazer sérios danos à saúde, como câncer e diabetes tipo 2, o diabetes mellitus.

Especialistas explicam que o diabetes ocorre quando o pâncreas não produz suficientemente o hormônio insulina. Esse hormônio é que auxilia o organismo a transformar o açúcar (ou glicose) em energia.

Assista ao programa

Durante a pandemia de covid-19, os especialistas chamaram a atenção para as relações entre a doença e a diabetes. Inclusive, há o fato do relaxamento da prevenção e dos tratamentos em vista de que as pessoas passava mais tempo dentro de casa.

Entre os riscos da doença, segundo o cirurgião vascular Alexandre Coutinho em entrevista à Rádio Nacional da Amazônia, está a possibilidade de amputamento de membros.

O especialista disse que aumentou esse tipo de procedimento entre 2012 e 2021, principalmente durante a pandemia. A cada hora, três pessoas sofrem amputação de pernas ou pés no Brasil.

Ele chamou a atenção para os sinais de alerta, como formigamento nos pés, falta de sensibilidade e lesão por corte ou outro ferimento.

Confira o programa abaixo



Segundo a Agência Brasil, em reportagem publicada em julho, o Brasil se tornou o sexto país em incidência de diabetes no mundo e o primeiro na América Latina (15,7 milhões de pessoas adultas com esta condição). A estimativa é que, até 2045, a doença alcance 23,2 milhões de adultos brasileiros.

O Programa Sem Censura também tratou de tema com entrevista com o médico endocrinologista Márcio Dytz. Ele explica que a doença é silenciosa e perigosa. Ele explica o tratamento com a insulina e como se prevenir em relação à doença.

Assista ao programa

Saramago, 100 anos

Nesta semana, no dia 16, é de celebração do centenário do escritor português José Saramago. Ele morreu em 2010, mas deixou legado de inspiração e atualidade. Entre suas obras mais célebres, Ensaio sobre a Cegueira foi obra que foi adaptada para o cinema pelo diretor Fernando Meirelles.

O escritor, que publicou 18 romances, ganhou o prêmio Nobel de Literatura em 1998, e Prêmio Camões, em 1995, o mais importante prêmio da Língua Portuguesa.



No programa História Hoje, a trajetória do escrtor é dissecada. Ouça abaixo

Ainda que, na obra de Saramago a cegueira seja uma temática figurada, o autor tocou leitores em todo o mundo com a temática.

O programa Caminhos da Reportagem tratou da deficiência visual em especial.

Há cinco anos também, o programa Trilha das Letras entrevistou a eterna companheira de Saramago, a escritora Pilar Del Rio. Ela trata sobre o legado do marido, as inspirações e como tem atuado para continuar divulgando a obra de um dos maiores autores contemporâneos.

Assista abaixo





Confira abaixo outras datas marcantes da semana