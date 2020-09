Brasileirão: Thiago Neves pode estrear no Sport em duelo contra Timão

A 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro começa nesta quarta-feira (23), em Recife, com o duelo entre Sport e Corinthians, às 21h30 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro. A partida, que foi antecipada do fim de semana, pode marcar a estreia do meia Thiago Neves na equipe rubro-negra.

Principal contratação do Leão para a temporada, Thiago Neves teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na última sexta (18), mas, como ele ainda não tinha treinado junto do elenco, não foi relacionado no último domingo (20), na vitória do Sport em casa, por 1 a 0 contra o Fluminense. Já na segunda (21 e na terça (22), o meia trabalhou com os companheiros normalmente e está à disposição.

O jogador de 35 anos não atua há três semanas. A última partida dele foi justamente contra o Sport, em 3 de setembro, ainda defendendo o Grêmio, pela sétima rodada do Brasileirão. O Leão levou a melhor na Arena do time gaúcho, vencendo por 2 a 1 e deixando a zona de rebaixamento. Thiago Neves esteve em campo até os 18 minutos do segundo tempo.

HOJE TEM SPORT! Estaremos juntos lutando em cada dividida, cada defesa, cada chute. Hoje é dia de Leão!



Dê seu apoio: https://t.co/bTHdiw0FYo pic.twitter.com/8STttWHpIm — Sport Club do Recife (@sportrecife) September 23, 2020

A expectativa é que Jair Ventura tenha o meio-campista como opção no banco de reservas e repita a formação que superou o Tricolor carioca. Desfalcado do lateral Raul Prata, dos volantes Alê Santos e Ronaldo Henrique (todos contundidos) e do atacante Marquinhos (emprestado pelo Corinthians, não pode enfrentar o clube, por contrato), o técnico deve mandar o Sport a campo com Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Luciano Juba; Marcão Silva, Betinho e Ricardinho; Lucas Mugni, Leandro Barcia e Hernane.

O Rubro-Negro está em ascensão no Brasileirão, ocupando a 10ª posição, com 14 pontos. Nas últimas cinco rodadas, foram três vitórias (duas em casa, contra Goiás e Fluminense, e uma fora, diante do Grêmio), um empate (com o Palmeiras, fora) e só uma derrota (para o Fortaleza, fora). O Corinthians, com dois pontos a menos, é o 13º e tenta embalar após o triunfo sobre o Bahia, por 3 a 2, na última quarta-feira (17). Foi o primeiro resultado positivo sob o comando do auxiliar Dyego Coelho, que assumiu após a demissão de Tiago Nunes e fará o quarto duelo dirigindo o Timão.

Para encarar o Leão, o Alvinegro será reforçado por Jô. O centroavante foi punido com dois jogos por "ato hostil" contra o zagueiro Diego Costa, do São Paulo, no clássico do último dia 30 de agosto. Após cumprir a primeira partida da punição contra o Bahia, o clube conseguiu um efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e liberou o jogador para atuar em Recife.

Por outro lado, o meia Ángelo Araos está suspenso pelo terceiro amarelo e deixa o time titular. Com o retorno de Jô, a dúvida paira entre o atacante Everaldo, titular na última quarta, e o meia Ramiro, que joga pelo lado de campo. O provável Corinthians na Ilha do Retiro terá Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Xavier, Roni, Mateus Vital, Ramiro (Everaldo) e Rómulo Otero; Jô.

Confira AQUI a tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro.