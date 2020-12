Série D: Brasiliense-DF e Real Noroeste-ES definem futuro após empate

O futuro de Brasiliense-DF e Real Noroeste-ES na Série D do Campeonato Brasileiro será definido neste sábado (12). O jogo de volta do confronto entre Jacaré e Merengue Capixaba, pela segunda fase da competição, ocorre às 16h (horário de Brasília), no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF), com transmissão ao vivo da TV Brasil.

Na partida de ida, realizada no último domingo (6) no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca (ES), os times empataram por 1 a 1. O meia Luquinhas, com um golaço por cobertura, colocou a equipe distrital na frente. Aos 45 minutos da etapa final, o atacante Isaías evitou a derrota dos mandantes. Em caso de nova igualdade, a decisão da vaga às oitavas de final será nos pênaltis.

A principal novidade no Brasiliense está no banco de reservas. O clube demitiu o técnico Edson Souza, que dirigiu o time nos 17 jogos anteriores pela Série D, com 11 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas. A equipe tinha a melhor campanha geral do torneio. Vilson Tadei, que comandava o Gama-DF há duas temporadas, deixou o Periquito após o empate por 2 a 2 com o Goianésia-GO, fora de casa, no domingo passado (com transmissão da TV Brasil), para assumir o maior rival dos alviverdes.

Para a estreia no Jacaré, Tadei não poderá contar com o lateral Carlos, o atacante Mariano e o volante Bruno Lima, todos contundidos. Este último foi titular no duelo anterior com o Real Noroeste e deverá ser substituído por Aldo. De resto, o novo técnico deve manter o time-base, com Fernando Henrique; Diogo, Breno Calixto, Badhuga e Peu; Aldo, Luquinhas, Wagner Balotelli e Zotti; Maicon Assis e Zé Love. O meia Carlos Eduardo (ex-Grêmio e Flamengo), principal reforço trazido após o fim da primeira fase, deve ser opção no banco de reservas.

No Merengue, o técnico Duzinho concilia o elenco entre duas competições: a Série D e o Campeonato Capixaba. Na última quarta-feira (9), a equipe recebeu o Rio Branco de Venda Nova (ES) e ficou no 2 a 2, no jogo de ida da semifinal do estadual. Nesta partida, o treinador só trocou três peças em relação ao time que empatou com o Brasiliense, com as saídas do zagueiro Matheus Castelo (suspenso), do meia Thiago Lima (não está inscrito no Capixaba) e do goleiro Farley (titular na Série D, ele dá lugar a José Augusto no torneio regional). O trio deve retornar neste sábado.

Thiago Lima, inclusive, é um dos cinco reforços que o Real Noroeste trouxe para a sequência do Brasileiro. Chegaram também o zagueiro Rodrigo Lacraia, o meia Rafael e os atacantes Wesley Popó e Fábio Henrique. Do quinteto, apenas Thiago (titular) e Popó (reserva) foram relacionados no duelo anterior. A expectativa é que Duzinho escale o Merengue com Farley; Negueba, Matheus Castelo, Alysson e Wendel; Jonata, Thiago Lima e Igor Santos; Aloísio, Matheus Firmino e Marcel.

O vencedor do confronto enfrenta quem se classificar entre Mirassol-SP e Caxias-RS, que também decidem vaga neste domingo, às 15h30, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP). No jogo de ida, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), no último sábado (5), os gaúchos venceram por 1 a 0, gol do atacante Giovane Gomez. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

Confira a classificação da Série D do Campeonato Brasileiro.