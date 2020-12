Série D: estreante em mata-mata, Goianésia pega Gama em reconstrução

Pela primeira vez em um mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, o Goianésia-GO encara o Gama-DF, dono da segunda melhor campanha geral da primeira fase. A bola rola a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (6), no estádio Waldeir José de Oliveira, em Goianésia (GO), com transmissão ao vivo da TV Brasil.

O duelo vale pela segunda fase da competição. A partida de volta está marcada para o domingo (13), no estádio Bezerrão, no Gama (DF). Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Quem avançar, enfrenta na terceira fase o classificado de Ferroviária-SP e Marcílio Dias-SC.

Com 32 pontos, o Gama só ficou atrás do Brasiliense-DF (33 pontos) na fase anterior. Os rivais, inclusive, estiveram no mesmo Grupo 6. O Periquito, porém, vive momento complicado. Em crise financeira e com salários atrasados, perdeu oito atletas durante a Série D, sendo alguns titulares, como o goleiro Rodrigo Calaça, o zagueiro Emerson, os meias Vitor Xavier e Andrei Alba e o atacante Nunes.

O volante Filipe Werley e os meias Gilsinho e Íkaro também deixaram o clube, que segue com 70% do grupo que iniciou o torneio. Para contrapor as saídas, o Gama acertou as contratações do lateral Da Silva, do meia Robinho (ambos ex-Samambaia-DF) e do volante Regino (ex-Brasília-DF). Todos estão à disposição do técnico Vilson Tadei, que não terá o lateral Júlio Lima, suspenso. Paulo Henrique é o substituto imediato. A torcida do Gama espera que a partida marque novos tempos. já que, recentemente, o Alviverde fechou um acordo com um grupo de investidores.

Classificado com a terceira melhor campanha do Grupo 5, com 22 pontos, o Goianésia estreia uma fase eliminatória da Série D. Nas quatro participações anteriores, entre 2013 e 2016, o Azulão não foi além da primeira fase. Ao contrário do rival, o time goiano chega reforçado para o duelo, com as voltas dos zagueiros Márcio Luiz e Rodolfo e do atacante Ayrton, que estavam lesionados. Já os meias Fábio Leite e Zizu (submetido a uma cirurgia) continuam fora do time dirigido por Luan Carlos Neto.

