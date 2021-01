Presidente do Guarani elogia time, que desfalcado perdeu de goleada

Depois de ser goleado pelo Cuiabá por 4 a 0, na noite desta quinta-feira (14), pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, quando o time atuou com apenas 13 jogadores no elenco por causa de um surto do novo coronavírus (covid-19), o presidente do clube paulista, Ricardo Moisés, lamentou que seu pedido à CBF para que a partida fosse adiada para o próximo dia 17 não tenha sido atendido pela entidade.

“Entramos em contato com eles, explicamos que só tínhamos 12 jogadores [com condições de jogo] e que o 13º jogador só chegaria ao estádio momentos antes do jogo, o Lucas Abreu. Fundamentamos o pedido. Eles informaram que só haveria a possibilidade de adiamento para essa sexta”, contou o dirigente em entrevista coletiva nesta sexta-feira (15).

De acordo com Moisés, em conversa com o departamento de futebol, os atletas infectados alegaram que gostariam de retornar o mais rápido possível para Campinas.

“Por isso optamos por fazer esse sacrifício que o Lucas Abreu fez, de chegar em cima do jogo, em prol da coletividade, de todo elenco, e de diminuir o sofrimento que esses atletas estavam em Cuiabá”, explicou o Moisés.

Ao todo, o Bugre teve 17 desfalques, em decorrência da covid-19, para a partida da noite desta quinta (15): Bidu, Renanzinho, Matheus Souza, Giovanny, Deivid, Mateus Ludke, Caio, Rafael Pin, Bruno Bianconi, Titi, Bruno Silva, Gabriel Mesquita, Jefferson Paulino, Lucas Crispim, Victor Ramon, Waguininho e Walber. Diante de tantas baixas, apenas dois atletas permaneceram no banco de reservas.

“É um grupo de vencedores. Enalteço demais o trabalho dessa comissão técnica e jogadores. Demonstraram de forma clara que são guerreiros e honram a camisa do Guarani", concluiu o presidente do clube paulista.

Com o resultado, o Guarani perdeu duas posições, soma 48 pontos, e provisoriamente ocupa a nona posição na classificação geral -a 35ª rodada só termina no domingo (17).. O Cuiabá encaminhou bem a vaga à Série A da próxima temporada. Está com 58 pontos, e ocupa a terceira posição na tabela. O próximo compromisso do Guarani está previsto para a próxima quarta (20) contra o Vitória, em Campinas (SP). Já o Cuiabá pega o Paraná em Curitiba, na terça (19).