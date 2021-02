Inter vence Vasco e pode ser campeão no domingo contra o Flamengo

O domingo foi de fortes emoções para três das maiores torcidas do país que acompanharam a 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O líder Internacional derrotou por 2 a 0 o Vasco da Gama, em São Januário, no Rio de Janeiro, e complicou ainda mais a situação do Cruzmaltino, que tenta escapar da zona de rebaixamento (Z4). Com a vitória, o Colorado foi a 69 pontos, e pode conquistar o título antecipadamente na próxima rodada contra o Flamengo, no domingo (21) que vem, no Maracanã, quebrando um jejum de 41 anos sem o título do Brasileirão. Também no Rio, o Rubro-Negro levou a melhor nesta tarde sobre o Corinthians, ao ganhar por 2 a 1, mantendo a vice-liderança do campeonato, com 68 pontos, a apenas um de alcançar o Colorado.

Em São Januário, bastaram nove minutos para Rodrigo Dourado abri or placar de cabeça, após cobrança de falta de Moisés, direto na grande área. O juíz esperou a confirmação do gol pelo Árbitro de Vídeo (VAR), mas o dispositivo técnico apresentou problemas, e o gol foi validado pelo árbitro de campo Flávio Rodrigues, quatro minutos depois da falta.

No segundo tempo, o Cruzmaltino teve a chance de empatar após confirmação de pênalti pelo VAR, cometido aos 32 minutos, pelo zagueiro Victor Cuesta em cima de Germán Cano. Mas aí, o atacante argentino desperdiçou a cobrança: chutou rasteiro e a bola foi para fora, do lado direito do gol de Lomba. Nos minutos finais, o Colorado botou pressão e já nos acréscimos, Thiago Galhardo ampliou e sacramentou a vitória por 2 a 0.

Com a derrota, o Vasco segue no Z4, com 37 pontos, na 17ª posição. Para seguir na Série A, o Cruzmaltino precisa ganhar na próxima rodada, contra o Corinthians, em São Paulo, e torcer pela vitória do Fortaleza contra o Bahia (16º colocado) no Castelão, domingo (21) que vem.

Vitória rubro-negra no Maracanã

Com apenas nove minutos de partida, e pressão rubro-negra para cima do Corinthians, Willian Arão abriu o placar no Maracanã, após cobrança de falta de Arrascaeta. O zagueiro subiu mais alto que Bruno Méndez e cabeceou certeiro para o fundo da rede. O Timão chegou ao empate aos 19 minutos, após passe primoroso de Araos para Léo Natanael, que chutou com categoria. No segundo tempo, também aos nove minutos, Gabigol ampliou para o Flamengo. A jogada começou com um chute colocado de Bruno Henrique, o goleiro Cássio deu rebote, e Everton aproveitou e cruzou para Gabigol marcar e selar a vitória rubro-negra. O gol de Gabigol foi validado pelo VAR: houve dúvidas se ele estava em posição de impedimento.