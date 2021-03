Vôlei: depois de 12 temporadas, Marcelo Mendez deixa Sada Cruzeiro

O Sada Cruzeiro anunciou, através do site oficial, que o técnico argentino Marcelo Mendez não permanecerá no comando da equipe depois do final da temporada 2020/2021 do vôlei masculino nacional. A saída do profissional foi definida em comum acordo. Nascido em Buenos Aires, na Argentina, ele assumiu o time em 2009, depois de uma breve passagem pelo time de Montes Claros. Naquela temporada, nascia a parceria do então Sada Betim com o Cruzeiro Esporte Clube. União que, ao lado do treinador, rendeu 39 taças em 48 finais disputadas em 55 campeonatos.

Nessas 12 temporadas, a equipe mineira faturou três títulos mundiais, sete da América do Sul e seis da Superliga. Na nota oficial de desligamento do técnico, o Sada Cruzeiro usou as seguintes palavras: "Depois de tantas conquistas e tantos anos de uma relação extremamente vitoriosa, é chegado o momento de dissolver esta parceria. Todo duradouro relacionamento tem seu desgaste natural com o passar do tempo, e ciclos, mesmo os mais maravilhosos, também se encerram".