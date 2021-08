Flamengo e ABC se enfrentam em Natal pela Copa do Brasil

O técnico Renato Gaúcho, Gabigol e os principais jogadores do Flamengo não viajaram para Natal, onde o Flamengo enfrenta, nesta quinta (5), às 21h30, o ABC na Arena das Dunas, pela Copa do Brasil. Como venceu a primeiro jogo pelas oitavas de final da competição por 6 a 0, o time carioca vai se dar ao luxo de ficar no Rio , treinando o elenco principal

O Flamengo será comandado pelo auxiliar Marcello Salles. Pedro, Michael e Vitinho devem começar a partida como titulares. Depois do jogo contra o ABC, o Rubro Negro encara o Internacional no (8) pelo Brasileirão, no Maracanã.

Já o ABC, do técnico Moacir Júnior, vai tentar uma missão quase impossível diante do Flamengo. Depois, enfrenta o Caucaia-CE pela série D, competição em que lidera o grupo A3.

A Rádio Nacional transmite ABC X Flamengo com narração de André Luís Mendes, comentários de Mário Silva e plantão de Bruno Mendes