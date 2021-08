Klopp defende gasto reduzido do Liverpool enquanto rivais esbanjam

Jügen Klopp defendeu nesta sexta-feira (13) o gasto reduzido do Liverpool no mercado de transferências, e disse que não ficou surpreso de ver os rivais da liga inglesa Manchester City, Chelsea e Manchester United esbanjarem nas contratações.

O Manchester City contratou Jack Grealish por 100 milhões de libras (R$ 728 milhões), um recorde da liga inglesa, enquanto o Chelsea trouxe Romelu Lukaku de volta por 97,5 milhões de libras (R$ 696,7 milhões) e o Manchester United pagou 85 milhões de euros (R$ 618,8 milhões) por Jadon Sancho.

Segundo relatos, o Liverpool desembolsou 41 milhões de euros (R$ 253,8 milhões) pelo zagueiro Ibrahima Konaté, mas de resto se concentrou em renovar os contratos de seus jogadores principais.

"Todos nós conhecemos a situação do Chelsea, do City e do PSG, por exemplo", disse o técnico, referindo-se ao novo time de Lionel Messi em Paris. "O que o United está fazendo eu não sei exatamente como eles fazem".

"Nós, obviamente, temos nossa maneira de fazer. E ela sempre foi a mesma desde que cheguei. Temos permissão de gastar o dinheiro que arrecadamos. É o que sempre fizemos", disse ele a repórteres antes do jogo de estreia do Liverpool na temporada contra o promovido Norwich City.

"Nunca fico surpreso com o poder financeiro de Chelsea, City ou United. Estou no país há tempo suficiente para saber que eles sempre encontram uma solução para fazer este tipo de coisas. Para nós, é da nossa maneira. Mantemos o time unido", afirmou.

"Parece que o verão é sempre o mesmo. As pessoas pensam que, se você não contrata, você não funciona. Não é o caso", enfatizou.