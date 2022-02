Coritiba mantém liderança do Paranense após empate com Athletico-PR

O Coritiba empatou sem gols com o Athletico-PR, nesta quarta-feira (16) no estádio Couto Pereira, e manteve a ponta da classificação do Campeonato Paranaense com 15 pontos conquistados em oito partidas disputadas.

Apesar de o resultado do Atletiba ser mais interessante para o Coxa, que ficou com a liderança (ainda dependendo do resultado da partida entre FC Cascavel e São Joseense), foi o Furacão que esteve mais perto da vitória.

Aos 14 minutos do primeiro tempo o meio-campista Léo Cittadini chegou a vencer o goleiro Alex Muralha, mas o gol foi anulado por causa de impedimento. Já aos 20 minutos da etapa final, o mesmo Cittadini acertou o travessão.

O Furacão volta a entrar em campo pela competição no sábado (19), quando recebe o Cianorte na Arena da Baixada. Um dia depois o Coritiba visita o Paraná no estádio Durival Britto.