Skate brasileiro estreia em 1º dia de Jogos Sul-Americanos de Assunção

Os Jogos Sul-Americanos de Assunção (Paraguai) começam neste sábado (1º) e as competições de skate ocorrerão antes mesmo da cerimônia de abertura, programada para às 21h (horário de Brasília). O skate é uma das modalidades estreantes nesta edição - a outra é o tiro com arco. Os Jogos irão até 15 de outubro e classificam para o Pan-Americano de Santiago (Chile) em 2023. Confira o calendário de provas da 12ª edição do evento.

Gabi Mazetto 🤝 Carla Karolina



É assim que skatista vai jantar no hotel 🛹🥰 pic.twitter.com/E03khUvz59 — Time Brasil (@timebrasil) September 30, 2022

Após a conquista de três medalhas de prata na estreia do skate nos Jogos de Tóquio no ano passado, o Brasil chega com moral em Assunção. Quatro expoentes do estilo street integram pela primeira vez a delegação brasileira. Gabriela Mazetto, campeã este ano do circuito nacional (STU), e Karla Carolina competem a partir de meio-dia, no Skate Parque Olímpico. A partir das 13h30, Gabryel Aguilar e João Lucas Alves (campeão do STU 2022) disputam no masculino

“Estar na seleção é a realização de um sonho. Estou bem calma e relaxada. Vou me preparar mentalmente para dar meu melhor”, garantiu Carla Karolina, em depoimento ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).

As finais do skate serão domingo (2), a partir do meio-dia, com transmissão ao vivo no site do Canal Olímpico do Brasil.

Cerimônia de abertura

A solenidade oficial de abertura dos Jogos Sul-Americanos terá início às 21h, no histórico Estádio Defensores Del Chaco, na capital paraguaia. À frente da delegação brasileira no desfile, estarão a campeã mundial de esgrima Nathalie Moellhausen e o nadador Guilherme “Cachorrão” Costa, bronze nos 400 metros livre no Mundial de Budapeste este ano. A cerimônia terá transmissão ao vivo no Canal Olímpico do Brasil.

PORTA-BANDEIRAS 🇧🇷



Nathalie Moellhausen e Guilherme Costa foram os escolhidos e…



Vão carregar a bandeira do 🇧🇷 na Cerimônia de Abertura dos Jogos Sul-americanos Assunção 2022 🇵🇾 pic.twitter.com/j2JTTdSJnF — Time Brasil (@timebrasil) September 30, 2022

Delegação brasileira

O Brasil conta com 464 atletas de 45 modalidades nos Jogos de Assunção. Entre eles estão medalhista olímpicos, como Isaquias Queiroz e Erlon Souza (canoagem velocidade); Ana Marcela Cunha (águas abertas); Arthur Nory e Arthur Zanetti (ginástica artística); Felipe Wu (tiro esportivo); Abner Teixeira (boxe); e Bárbara Seixas (vôlei de praia).

Na última edição do evento, na Bolívia (2018), o Brasil ficou na vice-liderança no quadro de medalhas, atrás da Colômbia.