Goleiro André Onana se aposenta da seleção de Camarões

O goleiro camaronês André Onana anunciou sua aposentadoria da seleção de Camarões um mês depois de um desentendimento com o técnico da equipe, Rigobert Song, na Copa do Mundo do Catar.

Jogador da Inter de Milão, Onana, de 26 anos, não deu motivos específicos para sua decisão, dizendo apenas que sua "história com a seleção camaronesa chegou ao fim".

"Os jogadores vêm e vão, os nomes são passageiros, mas Camarões vem antes de qualquer jogador ou pessoa", disse Onana em um comunicado nesta sexta-feira (23). "Camarões permanece eterno, assim como meu amor pela seleção e pelo nosso povo, que sempre nos apoiou por mais difícil que fosse o momento."

Onana jogou na derrota de seu time por 1 a 0 para a Suíça no Catar, mas foi dispensado nas duas partidas seguintes após um desentendimento relatado com Song sobre as táticas da equipe.

A federação de futebol do país disse na ocasião que ele tinha sido suspenso por "motivos disciplinares". Onana disputou 34 partidas por Camarões depois de fazer sua estreia em 2016.

