Basquete: comissão técnica define as 12 jogadoras que irão à AmeriCupW

A comissão técnica da seleção brasileira feminina de basquete definiu nesta quarta-feira (28) as 12 jogadoras que disputarão a AmeriCupW - a Copa América Feminina - a partir do próximo sábado (1º de julho), na cidade de León (México). A estreia da equipe comandada pelo treinador José Neto será contra Cuba, no próximo sábado (1º de julho), às 15h10 (horário de Brasília). Ao todo, 19 atletas foram inicialmente convocadas e vinham treinando desde o último dia 13, em Araraquara (SP).

Na corrida por vaga olímpica nos Jogos de Paris 2024, chegar à final da AmeriCupW assegura a presença das equipes no Pré-Olímpico Mundial de 2024. Já quem terminar o torneio nas demais quatro posições (do terceiro ao sexto lugar) disputará antes o Pré-Olímpico das Américas ainda este ano (novamente, aos finalistas é garantida a presença no Pré-Olímpico Mundial).

Formato da disputa

A AmeriCupW reunirá 10 seleções, divididas em duas chaves. O Brasil - bronze nas duas últimas edições do torneio - está no Grupo A, que além de Cuba, tem Venezuela, Argentina e Estados Unidos. Já na chave B estão Canadá, República Dominicana, Colômbia, México e Porto Rico.

Na primeira rodada, a partir de sábado (1º), as seleções competem entre si, dentro dos próprios grupos. As quatro melhores avançam às quartas de final (1A x 4B, 2A x 3B, 3A x 2B, 4A x 1B), programadas para 7 de julho. Quem se classificar disputará as semifinais no dia 8 e a decisão do título será no dia 9 de julho.

De olho em Paris 2024

A Olimpíada reunirá apenas 12 seleções femininas. Duas vagas já estão definidas: uma dos Estados Unidos, campeão da Copa do Mundo de 2022, e outra da França por ser o país-sede. As demais vagas serão distribuídas nos torneios classificatórios continentais. Haverá dois torneios de quatro equipes tanto na Ásia, quanto nas Américas, e um de seis equipes na África. Os campeões e os vices de cada competição se garantem nos Pré-Olímpicos.

Ao todo os Pré-Olímpicos reunirão 16 seleções de todos os continentes. Serão quatro torneios com quatro países cada. Ao final, as três melhores arrematam as últimas vagas para Paris.

Seleção brasileira

ARMADORAS

Débora Costa - SESI Araraquara

Alana Gonçalo - Sampaio Basquete

ALAS/ARMADORAS

Tainá Paixão - Sampaio Basquete

Isabela Ramona - Samara-RUS

Gabriella Soares - SESI Araraquara

ALAS

Raphaella Monteiro - Sampaio Basquete

Emanuely de Oliveira - Sampaio Basquete

ALAS/PIVÔS

Damiris Dantas - Fuerza Regia-MEX

Vanessa Sassá - Santo André

Aline Moura - SESI Araraquara

PIVÔS

Erika de Souza - Sampaio Basquete

Kamilla Cardoso - South Carolina-EUA