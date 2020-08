Festival de Música Rádio MEC divulga as 24 finalistas

Com um formato totalmente on-line, a 12ª edição do Festival de Música Rádio MEC revelou-se como a recordista em participação de compositores e do público.. Na escolha das finalistas foram mais de 200 mil votos, um marco entre todas as edições do Festival. Agora, nesta etapa 24 músicas seguem até a premiação no dia 25 de setembro às 20h. Ao todo, 12 foram escolhidas pelo júri e 12 pelo público.

Ouça as 12 finalistas dos prêmios de "Melhor Música" e "Melhor Intérprete"

Conheça e vote nas 12 músicas do prêmio "Melhor Música - Voto Popular"

Esta edição do festival registrou recorde no número de inscrições – com 1.029 obras inscritas. Com a divulgação das finalistas, as emissoras MEC começam a veicular as músicas nas emissoras. E o internauta pode participar, votando pela internet, para definir a “Melhor Música” pelo voto popular. A divulgação dos vencedores será dia 25 de setembro. Os premiados serão reconhecidos com troféus e a transmissão da música na programação da Rádio MEC, de acordo com o perfil de cada emissora.

Categorias

O Festival de Música Rádio MEC busca revelar e promover gravações inéditas. A proposta é abrir espaço na programação das emissoras para cantores e compositores. Serão premiadas a melhor composição e melhor intérprete de quatro categorias: Música Infantil, Música Instrumental, Música Clássica e Música Popular Brasileira, além do prêmio de Melhor Música pelo voto popular na internet.Confira aqui o regulamento.

Na capital

Com processo de inscrição realizado on-line, uma das novidades deste ano no festival foi a inclusão de Brasília. Além dos músicos dos quatro estados da Região Sudeste, os artistas do Distrito Federal foram aceitos no concurso.

A proposta de acolher os músicos da capital é uma resposta ao crescimento da audiência da Rádio MEC de Brasília (AM 800 kHz). Para não concorrer com o tradicional Festival de Música da Rádio Nacional FM de Brasília (96,1 MHz), que já contempla as categorias Canção Popular e Instrumental, os artistas do Distrito Federal estiveram aptos a se inscrever apenas nas categorias Música Clássica e Música Infantil.

Sintonize a Rádio MEC

A Rádio MEC é um veículo de comunicação pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A estação é sucessora da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, pioneira na radiodifusão no Brasil, idealizada por Edgard Roquete Pinto em 1923.

Nas ondas do rádio, a emissora pública pode ser sintonizada no Rio de Janeiro em FM 99,3 MHz e AM 800 kHz. Já em Brasília, a Rádio MEC é acompanhada em AM 800 kHz.

Os ouvintes podem conferir os conteúdos da programação pelo aplicativo EBC Rádios, disponível para Android e iOS, ou também por meio do streaming no site da Rádio MEC.