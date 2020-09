Hoje é dia: confira fatos e datas de 27 de setembro a 3 de outubro

Os últimos dias de setembro e o início de outubro são marcados por datas e fatos que celebram ciência e cultura. Este domingo (27), por exemplo, pode ser momento de conscientização para uma ação de solidariedade muito especial, o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. Nestes últimos meses de pandemia, os veículos da Empresa Brasil de Comunicação destacaram que houve uma diminuição de 40% no número de doações e que foi lançada uma campanha de conscientização a fim de esclarecer mais sobre o assunto. O tema foi divulgado em material especial na TV Brasil.

No ano passado, o programa Sem Censura fez debate também sobre a doação de órgãos. Se, por um lado, o Brasil tem o maior sistema público de transplante, por outro, as doações de órgãos ainda enfrentam resistência. O programa Revista Brasil entrevistou cardiologista, na semana passada, que expõe importância da doação e o simbolismo do que é conhecido como "Setembro Verde". O transplante no Brasil é feito em 96% dos casos pelo Sistema Único de Saúde.

Ainda no campo da ciência, na segunda (28), é data dos 125 anos da morte do pesquisador francês Louis Pasteur (1822 - 1895), cujas experiências viabilizaram uma série de descobertas no campo da microbiologia que salvou e salva incontáveis vidas. Foi o criador da vacina contra a raiva. por exemplo e também estudou e controlou o processo fermentativo dos alimentos.

As pesquisas de Pasteur (confira informações do programa Mentes Brilhantes) influenciaram significativamente os brasileiros Vital Brazil e Oswaldo Cruz, fundamentais para o desenvolvimento da ciência no Brasil no início do século 20.

A semana promove também a conscientização sobre a inclusão, com o Dia Mundial dos Surdos (confira especial publicado no Dia Nacional) e também o Dia Mundial do Coração, que alerta para os riscos das doenças cardiovasculares. Saiba mais sobre esse tema em reportagem abaixo da TV Brasil e em material veiculado sobre a prevenção de doenças.

Em 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso, é motivo de mais um momento de especial reflexão em função do momento de pandemia. O programa Caminhos da Reportagem veiculou neste mês um especial sobre aqueles que representam cerca de 22 milhões de pessoas com mais de 65 anos.

Os idosos fazem parte de uma parcela da população que cresceu 20% somente nos últimos seis anos. Confira abaixo o programa na íntegra. Leia ainda a cobertura da Agência Brasil sobre idosos

A semana é também de homenagear o legado de artistas como Ronald Golias (que morreu há 15 anos) e relembrar os 50 anos de encerramento de atividade da TV Excelsior. Acesse aqui especial sobre os 70 anos da TV Brasileira. Confira material veiculado pela TV Brasil

Da TV para o rádio, o dia 3 de outubro foi o de nascimento de Orlando Silva (105 anos) e da morte de Emilinha Borba (há 15 anos). Para ouvir mais desses gênios da música brasileira, o acervo das Rádios EBC guarda preciosidades para voltar no tempo e cantarolar a arte brasileira.

No "Recordar é TV", da TV Brasil, uma lembrança de quando ela soltou a voz no programa de calouros de Ary Barroso e quando fez carreira na Rádio Nacional. Emilinha Borba era fã de Carmen Miranda e marcou a história da música nacional.

O registro de tanta memória é tratado pela equipe de acervo da EBC. Neste espaço, o leitor tem acesso aos episódios e personalidades que tiveram presença no cenário nacional e mundial com os links do material produzido sobre os assuntos.

