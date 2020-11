Pelo DNA, Polícia identifica quadrilha de ladrões e estupradores

As polícias de Goiás e Maranhão identificaram uma quadrilha que assaltava motéis e estuprava clientes nas cidades de Ramos (MA) e Jaraguá (GO). O grupo criminoso assaltava motéis e estuprava as mulheres enquanto mantinham os homens presos. Durante a apuração, os peritos do Maranhão coletaram vestígios com DNA dos suspeitos.

Os integrantes da quadrilha já estavam presos pelo cometimento de outros crimes. Agora, eles serão denunciados e responderão também por esses. A identificação do grupo foi possível graças a atuação das Polícias Técnico-Científica dos dois estados, com uso da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

“Esse processo resultou na coincidência de vestígios detectados em motéis nos dois estados em que a quadrilha atuava”, explica o perito criminal Geyson Souza, gestor do Banco Estadual de Perfis Genéticos do Maranhão.

A perita criminal e administradora do Banco de Perfis Genéticos da SPTC/GO, Mariana Mota, destacou a importância da coleta de DNA de suspeitos, algo que só pode ocorrer com autorização judicial. “Reforço ainda a importância da identificação criminal genética, pois o perfil de um investigado só pode ser inserido no banco quando há determinação judicial. Essa medida contribui para dar resolutividade aos crimes que, nesse caso, ocorreu em mais de um estado, em dois anos”.