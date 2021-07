Conheça as 200 músicas semifinalistas do Festival de Música Rádio MEC

Foram divulgadas neste sábado (17) a lista com as 200 músicas classificadas para a semifinal do Festival de Música Rádio MEC 2021. A comissão julgadora selecionou 25 canções da categoria Música Infantil, 25 da categoria Música Clássica, 50 da categoria Música Instrumental e 100 composições inéditas na categoria Música Popular (conheça os selecionados clicando abaixo). Ao todo, foram 2.094 músicas inscritas.

Em sua primeira edição com participação de artistas de todo o país (até o ano passado, apenas compositores e intérpretes radicados na região Sudeste podiam se inscrever), a relação de semifinalistas segue sendo abrangente, como se viu na fase de inscrições - quando o festival registrou pelo menos uma canção inscrita em cada unidade da federação.

Em Música Infantil, concorrem na semifinal artistas de oito estados. Na categoria Música Clássica, seguem na competição músicas de compositores de nove estados e do Distrito Federal. A lista dos classificados em Música Instrumental traz autores de 14 estados e do Distrito Federal. Por fim, na categoria Música Popular - a mais concorrida, com 1.371 inscritos -, são competidores de 17 estados e do Distrito Federal. Desta forma, das 27 unidades federativas, 21 estão representadas nesta fase do festival.

A diversidade de sons foi algo que marcou o processo de seleção das canções que agora vão à votação popular. "Pela primeira vez saímos do nosso eixo tradicional e tivemos contato com compositores que não tínhamos acesso antes. São nomes novos, cuja produção musical estamos ouvindo pela primeira vez", explicou o gerente da Rádio MEC, Thiago Regotto.

O maior desafio foi, com certeza, filtrar 200 canções entre as mais de dois mil submetidas à comissão julgadora - o que deu aproximadamente 10% das inscritas. "Deu um trabalho enorme, porque você tem que ouvir com a mesma atenção que antes tínhamos para a região Sudeste. A gente ouviu o país inteiro, e tentamos fazer uma triagem que privilegie essa nova música brasileira, que tem espaço na Rádio MEC por meio do seu festival de música".

A partir deste sábado (17), começa a votação popular, realizada pela internet, de onde sairá três finalistas escolhidos pelo público. Cada internauta pode votar uma única vez por equipamento eletrônico (o chamado voto por IP) em cada uma das quatro categorias. O público pode participar até às 23h59, nos formulários disponibilizados no site da Rádio MEC.

As três canções mais votadas de cada categoria estão classificadas para a final: ao todo, serão 24 finalistas - três de cada categoria pelo voto popular (12) e três de cada categoria escolhidas pelo júri (12). As campeãs serão conhecidas no dia 25 de setembro, após outra rodada de votação, em que os internautas poderão indicar qual a melhor música entre as três finalistas.