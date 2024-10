Soldados israelenses matam palestino de 12 anos na Cisjordânia

Um menino palestino de 12 anos foi morto em confronto entre jovens e soldados israelenses na Cisjordânia ocupada nesta segunda-feira (7), afirmou o Ministério da Saúde palestino.

Um vídeo da região de Qalandia mostrou jovens bloqueando uma estrada com pneus em chamas, com veículos militares israelenses e ambulâncias no local.

“Durante uma atividade antiterrorista em Qalandia, uma revolta violenta foi instigada na área, durante a qual os manifestantes atiraram tijolos e pedras contra as forças que operavam na área, colocando-as em perigo”, disseram os militares israelenses em comunicado. “As forças responderam com meios de dispersão de tumulto e fogo real contra os manifestantes. Alvos foram atingidos”.

Esta segunda-feira marca o primeiro ano do ataque do Hamas em 7 de outubro contra Israel, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza e provocou o pior derramamento de sangue no conflito israelense-palestino em décadas.

A violência aumentou em toda a Cisjordânia desde outubro. Centenas de palestinos -- incluindo combatentes armados, jovens atirando pedras e civis inocentes -- foram mortos em confrontos com as forças de segurança israelenses.

Dezenas de israelenses foram mortos em ataques de rua feitos por palestinos no último ano.

*É proibida reprodução deste conteúdo