Gilmar Mendes revoga decisão de prisão domiciliar a Crivella

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes revogou hoje (12) a decisão que concedeu, em dezembro do ano passado, prisão domiciliar ao ex-prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella.

Com a decisão, Crivella não precisará mais permanecer em casa, mas deverá cumprir medidas cautelares como comparecimento periódico à Justiça, proibição de sair do país, de manter contato com outros investigados, além de entregar o passaporte em até 48 horas.

No ano passado, o ex-prefeito foi preso em ação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Polícia Civil, como desdobramento da Operação Hades, que apura corrupção na prefeitura da cidade e tem como base a delação do doleiro Sergio Mizrahy.

Defesa

O advogado Alberto Sampaio, que representa Crivella, disse que a decisão "se revela acertada, na medida em que as gravosas restrições cautelares eram desnecessárias".

Matéria alterada às 11h07 do dia 13/02/2021 para acréscimo da manifestação da defesa de Crivella.