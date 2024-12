Daniel Silveira é levado para cadeia pública de Benfica, no Rio

Ele aguarda audiência de custódia a ser realizada pela Justiça do Rio

O ex-deputado federal Daniel Silveira deu entrada na manhã desta terça-feira (24) na Cadeia Pública José Frederico Marques (Benfica), na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap).

De acordo com a Seap, Silveira aguardará, na cadeia de Benfica, a audiência de custódia a ser realizada pela Justiça do Rio de Janeiro. Segundo o Tribunal de Justiça, no entanto, ainda não há informações sobre a audiência.

Silveira voltou a ser preso na manhã desta terça, pela Polícia Federal, depois de ter a liberdade condicional, a qual havia sido concedida no dia 20 de dezembro, revogada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Ele havia sido condenado há oito anos e nove meses de prisão em 2022 e, desde outubro deste ano, estava em regime semiaberto.

Segundo Moraes, depois de ser solto no sábado (21), o ex-deputado retornou para casa às 2h10 do domingo (22), quatro horas depois do permitido, violando os termos da liberdade condicional.

A defesa argumentou que Silveira teve uma emergência médica e precisou ficar no hospital das 22h59 do sábado (21) à 0h34 do dia seguinte (22).

Moraes não aceitou a alegação da defesa e considerou que não houve autorização judicial para o deslocamento de Silveira ao hospital. Além disso, o ministro disse que o ex-deputado levou mais de uma hora e meia para chegar em casa após o horário do atendimento médico informado pela defesa.

Em nota divulgada nesta terça-feira, os advogados de Silveira afirmaram que não houve violação dos termos da liberdade condicional, já que seu cliente teve uma crise renal e não poderia esperar a liberação do judiciário para buscar atendimento médico.