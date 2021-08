Nomeação de Bruno Bianco para AGU é publicada no Diário Oficial

O Diário Oficial da União (DOU) traz hoje (6) a nomeação de Bruno Bianco como ministro da Advocacia-Geral da União (AGU). A indicação foi anunciada ontem (5) pelo presidente Jair Bolsonaro.

Bianco assume o lugar de André Mendonça, indicado por Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal (STF) e, em breve, passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para ter a indicação avaliada pelo plenário da Casa. A exoneração de Mendonça do comando da AGU também consta na edição desta sexta-feira do DOU.

Mestre em Direito pela Universidade de Marília (Unimar), especialista em Direito Público e pós-graduado em Direito Processual Civil, Bruno Bianco atuou como secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia desde o início do governo Bolsonaro. Recentemente, foi anunciado como secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, pasta recriada na semana passada.

Bruno Bianco é procurador federal da Procuradoria-Geral Federal da AGU. Já foi procurador-chefe da seccional da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS (PFE-INSS), em Marília (SP), e procurador regional da PFE-INSS nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Também foi assessor especial da Casa Civil.