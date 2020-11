Série D: Bragantino-PA recebe Atlético-AC buscando liderança do grupo

O Bragantino-PA recebe o Atlético-AC nesta segunda (23) pela 13ª rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. As duas equipes, que estão no grupo 1, vivem momentos completamente opostos na competição, pois a equipe da casa briga pela ponta da classificação, enquanto os visitantes ocupam a lanterna da classificação. A partida tem transmissão ao vivo, a partir das 15h (horário de Brasília), da TV Brasil.

Curtindo a #SérieD na TV Brasil? Anota aí: segunda-feira (23) tem mais! Em campo Bragantino (PA) x Atlético (AC). Prepara a torcida e vem com a gente: https://t.co/LNBnNcWCdp



Tabela atualizada do campeonato: https://t.co/BT3DB7QGVr pic.twitter.com/qSpUivGY2N — TV Brasil (@TVBrasil) November 21, 2020

Já classificado para a segunda fase da competição, o Tubarão do Caeté chega ao confronto com o objetivo claro de somar pontos que lhe garantam a liderança do grupo. O time do Pará tem 21. Situação totalmente oposta vive o Galo, que, com apenas 7, já não tem mais chances de avançar.

Porém, para o volante Paulo de Tarcio, o Bragantino tem que entrar em campo com o entendimento claro de que a responsabilidade está nas suas mãos: “A equipe está pronta, preparada. Sabemos que estamos na disputa ainda pela primeira posição da chave. Então sabemos da nossa responsabilidade. É um jogo atípico, pois o Atlético-AC já não tem chances de classificação. Mas temos que ter todos os cuidados possíveis para fazer um grande jogo”.

Sequência sem vitórias

Mesmo ocupando uma boa posição na classificação e jogando em casa, no estádio São Benedito, o Diogão, em Bragança (PA), o Bragantino tem que romper uma sequência negativa, de três jogos sem vitórias (duas derrotas e um empate), para somar estes importantes pontos.

Cumprindo tabela

Para isto, o Tubarão terá uma grande oportunidade, pois pega o Galo, que ainda busca a sua primeira vitória na competição após a realização de 12 rodadas (7 empates e 5 derrotas). Para este jogo, no qual apenas cumprirá tabela, o Atlético terá quatro desfalques: o meia Diego Costa, o volante Tragodara, o lateral-direito Matheus Damasceno e o atacante Marcus Vinícius.

Empate no primeiro confronto

Mas será uma grande frustração caso se repita o roteiro do primeiro jogo entre as equipes na competição (pela 2ª rodada), quando o placar terminou em empate de 2 a 2 na Arena Acreana, em Rio Branco.

Veja a classificação atualizada da Série D do Brasileiro.