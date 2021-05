LNF: Minas busca primeira vitória no torneio contra invicto Brasília

Invicto após duas partidas na edição 2021 da Liga Nacional de Futsal (LNF), o Brasília visita neste domingo (30) o Minas Tênis Clube, que busca a primeira vitória na competição. A bola rola na Arena Minas, em Belo Horizonte, a partir das 11h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da TV Brasil.

O duelo será o terceiro do Minas em oito dias. A sequência teve início com dois jogos fora de casa. No sábado da semana passada (22), a equipe foi derrotada por 4 a 2 pelo Foz Cataratas no ginásio Ministro Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu (PR). Na última terça-feira (25), os minastenistas empataram por 1 a 1 com o Campo Mourão no ginásio Belin Carollo, em Campo Mourão (PR). A franquia mineira soma um ponto e ocupa, no momento, a oitava e última colocação do Grupo C.

A LNF é o quarto campeonato que o Minas disputa em 2021. Em fevereiro, a equipe foi campeã da Taça Brasil (referente a 2020), conquista que a credenciou a disputar a Supercopa, no mesmo mês. Na competição realizada na Arena Sorocaba, no interior paulista, também válida pelo calendário do ano passado, os minastenistas ficaram com o vice. Entre os dias 7 e 18 deste mês, já pela temporada atual, os mineiros participaram da Copa do Brasil, caindo para o São José-SP com duas derrotas.

Para encerrar a sequência ruim de resultados, o Minas aposta na volta de Renato. O pivô atuou normalmente na Taça Brasil, na Supercopa e na Copa do Brasil, mas ainda não estreou na edição 2021 da LNF devido à suspensão de quatro jogos que teve de cumprir por conta de uma expulsão na última partida da franquia pela Liga Nacional de 2020, contra o Cascavel-PR, pelas oitavas de final. O fixo Gustavo, recuperado após ter sido submetido a uma cirurgia no joelho direito, foi relacionado.

“A minha expectativa é a melhor possível. Quero sair com a vitória e uma boa atuação se der. Tive muito tempo para treinar e estou confiante de um bom desempenho individual e mais ainda do bom desempenho da equipe. Todos estão muito focados para mudar nossa situação”, afirmou Renato à Agência Brasil.

O Brasília vive melhor momento que o rival. Na estreia da LNF 2021, superou o Marechal-PR por 3 a 2 no ginásio do Sesc, em Ceilândia (DF), em 27 de abril. No mesmo local, a equipe empatou em 3 a 3 com o Praia Clube no último dia 21 de maio. A igualdade foi sacramentada nos segundos finais com gol do fixo Gui Marques, atuando como goleiro linha. A franquia soma quatro pontos, na quarta posição do Grupo C, na zona de classificação às oitavas de final. O Campo Mourão lidera a chave, com sete pontos.

Entre um duelo e outro, os brasilienses ainda enfrentaram duas vezes o Corumbaíba-GO pela Copa do Brasil, com um empate por 1 a 1 no ginásio Gomes Pires, em Catalão (GO), e um triunfo por 4 a 1 na volta, em Ceilândia. Atuaram, também, contra o Humildade/Recanto, pelas quartas de final da Taça Brasília (competição iniciada ainda em 2020), vencendo por 2 a 1 e se classificando às semifinais.

Para o compromisso na Arena Minas, o ala e capitão Luan Leite é desfalque certo, devido à expulsão no empate com o Praia. A novidade é o goleiro Paulão, anunciado na quinta-feira (27) e que será relacionado pela primeira vez. O destaque, por sua vez, é o ala Matheus Moura, que balançou as redes nas três últimas partidas em que esteve em quadra (Praia, ida contra o Corumbaíba e Marechal).